00:43

На должность посла России в Турции рассматривается кандидатура полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Об этом «Дождю» рассказали близкие к Кремлю источники.

По словам собеседника телеканала, назначение произойдет в 2017 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу «Дождя» подтвердить эту информацию ответил: «Первый раз слышу».

Ранее Бабич претендовал на пост посла России на Украине, но Киев его кандидатуру не утвердил, заявив, что не может рассматривать кандидатуру посла России из-за событий в Донбассе. Позже Киев согласился сотрудничать с новым спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной, которым стал бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Посол России Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее служивший в турецкой полиции.