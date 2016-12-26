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После жалобы в Генпрокуратуру родителей учеников московской школы №2065, в учебном расписании заменили предмет «Истоки» на «Светскую этику». Об этом сообщает портал «Такие дела».

Мама одного из учеников Инна Герасимова пояснила, что школьный совет сначала предложил родителям подписать документ о замене учебных дисциплин. После родителям предварительно предложили ознакомиться с учебниками по новому курсу.

«Мы вместе с родителями других пятиклассников посмотрели учебник, который предлагает администрация. Он нас вполне устроил», – сказала Герасимова.

Учебное пособие подготовлено кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. В программе курса указано, что он нацелен на «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений».

9 декабря стало известно, что родители школы №2065 пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии Департаментом образования» в рамках курса «Истоки». Предмет преподавался с 1 сентября 2015 года в рамках обязательной части школьной программы для пятых-девятых классов «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

По мнению родителей, православие в учебнике представляется как единственно возможная религия. При этом почти половина учеников пятых классов в школе №2065 из мусульманских семей, семей иудеев и католиков. В частности, в книге «постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы».