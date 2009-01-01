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Суд Анкары ввел временный запретил местным СМИ освещать расследование убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, передает CNN Turk.

В частности, вводится запрет на публикацию какой-либо информации до тех пор, пока не завершится расследование. По данным телеканала такая мера необходима для того, чтобы не препятствовать «здоровому» ходу следствия.

Посол России Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавшим оказался ранее служивший в полиции 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который был застрелен сотрудниками правоохранительных органов.

В МВД Турции пришли к выводу, что нападавший действовал не один, поэтому правоохранительные органы пытаются «выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами».

Между тем «Дождь» сообщил, что в Кремле уже нашли претендента на пост российского посла в Турции. По данным телеканала, им станет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, которого ранее Киев отказался утвердить послом России на Украине.