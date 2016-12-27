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Компания «Ростелеком» потратит 1,26 млрд рублей на закупку 133 тысяч лицензий для программного обеспечения от Microsoft. Соответсвующий документ опубликован на сайте компании.

Поставщиком выступит компании «Компарекс», которая в 2013 году выиграла конкурс на поставку для «Ростелекома» лицензий Microsoft за 1,8 млрд рублей. Тога речь шла о временных лицензиях до 30 ноября 2016 года, на этот раз, как отметили «Ведомости», «Ростелеком» закупает бессрочные лицензии по ценам 2013 года.

Издание подчеркнуло, что данная сделка не попадает под закон, ограничивающий свободные закупки иностранного ПО органами госвласти, который действует в России с 1 января 2016 года, а с лета распространяется и на госкомпании.

«Нынешняя закупка не противоречит положению о закупках, поскольку речь идет не о приобретении нового ПО, а о выкупе ранее закупленных лицензий», – заявил «Ведомостям» представитель «Ростелекома».

Он также добавил, что благодаря бессрочным лицензиям у компании появится время заняться разработкой российского аналога софта.

В ноябре 2015 года правительство запретило установку иностранного программного обеспечения для госзакупок, за исключением случаев, когда программы с необходимыми характеристиками в России отсутствуют. В Минэкономразвития предлагали привлекать к административной ответственности тех чиновников, которые запреты на закупку иностранного программного обеспечения.