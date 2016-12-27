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Из числа акционеров крупнейшей сети фиксированных цен Fix price вышли основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, вместе с тем одним из совладельцев компании стал «ВТБ Капитал». Об этом источники, близкие к разным участникам сделки рассказали «Ведомостям».

«Состав акционеров Fix Price действительно поменялся. Новые инвесторы – один из фондов прямых инвестиций, группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе [гендиректор Дмитрий] Кирсанов», – сообщил газете представитель Хачатрян.

Кирсанов, в свою очередь, подтвердил, что Ломакин и Хачатрян больше не являются акционерами Fix Price. В ВТБ прокомментировать эту информацию отказались.

При этом два источника заявили, что структура «ВТБ капитала» в сделке является фондом прямых инвестиций. Другой собеседник отметил, что ВТБ был одним из основных кредиторов сети.

По информации газеты, следка состоялась в июле 2016 года, по ее итогам банк стал владельцем 10% акций сети. Близкий к сделке собеседник сказал, что ВТБ «при благоприятной рыночной конъюнктуре» рассчитывает продать свою долю максимум через пять лет.