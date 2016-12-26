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Согласно исследованию Конгресса США, в 2015 году Вашингтон заключил контракты по поставкам оружия на общую сумму $40 млрд, тем самым сохранив за собой лидерство по продажам вооружения в мире. Об этом пишет The New Yourk Times, которая ознакомилась с докладом ведомства.

Издание подчеркнуло, что эта сумма составляет примерно половину от стоимости всех контактов, заключенных по поставкам оружия в 2015 году. При этом общий объем мировой торговли оружием в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом (с $89 млрд до $80 млрд).

Второе место в рейтинге занимает Франция, экспорт вооружения которой составил $15 млрд. Третье место – у России. Газета отметила, что у Москвы продажи вооружения снизились: с $ 11,2 млрд в 2014 году до $11,1 млрд в 2015 году. На четвертой строчке в рейтинге оказался Китай ($6 млрд), далее следуют Швеция, Италия, Германия, Турция, Великобритания и Израиль.

Среди покупателей, как сообщило издание, преимущественно развивающиеся страны: Катар, заключивший сделки на $17 млрд, Египет ($12 млрд), Саудовской Аравии ($8 млрд), а также Южная Корея, Пакистан, Израиль, ОАЭ и Ирак.

Заметка дополняется.