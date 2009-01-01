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Мексиканская авиакомпания Interjet приостановила полеты российских Sukhoi Superjet 100 из-за сообщения Росавиации о найденном дефекте стабилизатора. Об этом говорится в сообщении компании.

В заявлении сказано, что на счету у Interjet более 20 лайнеров Superjet 100, поэтому авиакомпания намерена проверить исправность самолетов, так как безопасность пассажиров и воздушных судов является для перевозчика «приоритетной задачей».

Авиакомпания также уточнила, что приостановка полетов Sukhoi Superjet 100 не связана с крушением Ту-154.

Ранее Росавиация потребовала проверить Sukhoi Superjet 100, после того как «ИрАэро» обнаружила дефект в стабилизаторе. В авиакомпании уточняли, что этот дефект не способствует «возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». После проверки Росавиация временно запретила полеты нескольких Sukhoi Superjet 100.

SSJ-100 – российский среднемагистральный самолет, созданный компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). в России используется 46 Sukhoi Superjet, больше большинство из них у «Аэрофлота».