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Альфа-банк вошел в число миноритарных акционеров ВТБ. Об этом сообщается в материалах госбанка.

По данным на 23 декабря 2016 года, Альфа-банку принадлежат 1,04% акций ВТБ. До этого кредитная организация не входила в число совладельцев ВТБ.

Кроме того, в списке акционеров ВТБ появился банк «Санкт-Петербург» с долей 1,26%. Россельхозбанк уменьшил свою долю с 2,73% до 1,41%, а пакет других миноритариев сократился с 29,77% до 28,17%.

Крупнейшим акционером ВТБ является Росимущество с долей 60,93%. Государственному нефтяному фонду Азербайджана принадлежат 2,95% акций российского госбанка, швейцарскому Credit Suisse – 2,36%.

Альфа-банк был основан в 1991 году бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. На 1 декабря 2016 года финансовая организация по размеру активов занимала 7-е место в банковском секторе РФ.

В конце сентября в число акционеров ВТБ вошел банк «Россия», подконтрольный бизнесмену Юрию Ковальчуку. Доля «России» в капитале ВТБ составила 1,26%.