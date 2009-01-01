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Полеты самолетов Ту-154 российских силовых ведомств приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования», – заявил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение рано утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, включая членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров были 64 артиста ансамбля имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и девять журналистов трех телеканалов.

Обломки самолета были найдены 26 декабря в полутора километрах от берега на глубине 27 метров. Один из «черных ящиков» был поднят со дна утром 27 декабря, в ближайшее время он будет направлен в Москву для расшифровки.

Сейчас на месте крушения продолжается поисковая операция. К настоящему моменту обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших. По мере обнаружения останки отправляются в Москву на экспертизу.