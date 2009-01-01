10:25

Объем средств, которые международные инвесторы вложили в российские фонды с начала 2016 года, стал максимальным с 2010 года. Об этом в номере от 27 декабря пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Citibank (учитывают информацию Emerging Portfolio Fund Research).

С начала текущего года совокупный объем вложений в фонды, ориентированные на российские акции, превысил $727 млн. В результате он оказался самым большим с 2010 года (когда приток средств в фонды РФ составил $3,3 млрд). Кроме того, текущий результат стал первым положительным с 2012 года (тогда инвесторы принесли в российские ценные бумаги $410 млн).

За неделю, завершившуюся 22 декабря, приток инвестиций в фонды РФ составил $120 млн. Неделей ранее приток средств оказался максимальным с первого квартала 2011 года и достиг $451 млн.

В начале декабря иностранные портфельные инвестиции в фондовый рынок России за неделю составили $261 млн, установив рекорд с мая 2013 года. Как писал тогда «Коммерсантъ», привлекательность российских фондов повысилась благодаря росту цен на нефть, успешной приватизации «Роснефти» и «надежде на улучшение отношений» между США и Россией после избрания президентом Дональда Трампа.