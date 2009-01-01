11:04

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова закрыла сделку по продаже 90,99% акций девелоперской компании ОПИН. Об этом сообщается в пресс-релизе группы 27 декабря.

Сумма сделки не раскрывается. Покупателем актива выступили структуры Романа Авдеева, основного акционера Московского кредитного банка.

«В рамках сделки <…> покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект “Торпедо”», – отмечается в релизе.

Как указывает «Интерфакс», материалы концерна «Россиум», который контролирует небанковский бизнес Авдеева, показывают, что покупателем ОПИН стала кипрская Zenocha Holdings Co. Ltd. Она купила около 13,58 млн акций ОПИН номиналом 1 тысяча рублей.

С учетом котировок ОПИН на Московской бирже проданный пакет оценивается примерно в 5 млрд рублей.

Заметка дополняется.