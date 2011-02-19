Администрация Барака Обамы впервые не стала блокировать антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности ООН (в феврале 2011 года США наложили вето примерно на такой же проект), спровоцировав острый кризис в американо-израильских отношениях. Беспрецедентной для американской внешней политики стала попытка избранного президента США Дональда Трампа в ответ на просьбу Израиля оказать давление на администрацию Обамы и заставить ее наложить вето. В американской традиции не принято, чтобы избранные президенты вмешивались в текущие внешнеполитические вопросы до своей инаугурации. Президент Трамп, скорее всего, дезавуирует американскую позицию в отношении данной резолюции и солидаризируется с Биньямином Нетаньяху (он уже написал в твиттере, что после 20 января в ООН «все будет иначе»), но обозначенная им повестка ближневосточной политики грозит вызвать еще больший политический и военный кризис в регионе, надолго, если не навсегда, похоронив перспективы арабо-израильского мирного урегулирования.