12:15

Москва рассчитывает наладить конструктивный диалог с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и призывает Вашингтон возобновить межведомственное общение с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Для начала нужно возобновить межведомственное общение, практически полностью свернутое. У нас была очень хорошо себя показавшая двусторонняя Президентская комиссия, которая включала 21 рабочую группу по широкому спектру направлений сотрудничества, но в марте 2014 года Вашингтон “заморозил” ее деятельность», – сказал министр.

Он отметил, что, «в случае готовности США к конструктивному взаимодействию, стороны могут продвинуться в решении двусторонних вопросов.

Лавров добавил, в этом случае Россия и США смогут внести совместный весомый вклад в преодоление острых глобальных и региональных проблем, включая, разумеется, урегулирование сирийского и украинского кризисов.

“Необходимые предпосылки для этого есть”, – отметил он.

В начале декабря палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета страны на 2017 год. Документ предусматривает прекращение военного сотрудничества с Россией до тех пор, пока Москва не закончит “агрессивную политику” в отношении Украины.

Ранее в конгрессе США приняли законопроект о создании межведомственного комитета по противодействию России, который будет заниматься предотвращением попыток России тайно влиять на “людей и правительства”. По этими действиями в документе понимается распространение заведомо ложной информации, коррупция, нарушение прав человека, а также террористические акты и политические убийства, которые совершают “российские спецслужбы и политическая элита”.