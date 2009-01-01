12:18

Монголия обратилась к России за льготным кредитом на 100 млрд рублей, однако не указала цели займа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол 20-го заседания межправительственной комиссии обеих стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«В отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметров российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров», – отмечается в протоколе.

Кроме того, указывает агентство, Монголия попросила российский госбанк ВТБ предоставить кредит на $200 млн. Целью займа указаны долгосрочные закупки российских нефтепродуктов.

В феврале 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание 97,8% задолженности Монголии перед РФ. В результате Улан-Батору был прощен долг примерно на $172 млн.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва ведет переговоры с Улан-Батором о выдаче нового рублевого кредита. Размер возможного займа не уточнялся, однако до этого источники агентства FlashSiberia утверждали, что речь может идти об $1 млрд на льготных условиях.