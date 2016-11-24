12:29

Ассоциация товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на действия платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает RNS.

По мнению ассоциации, платежные системы нарушают закон о защите конкуренции и злоупотребляют доминирующим положением на рынке. Это проявляется, в частности, при определении размера межбанковской комиссии.

Обращение поддержали Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

В конце ноября сообщалось, что ФАС готова проверить обоснованность тарифов Visa и Mastercard для малого бизнеса: тогда в общественной организации «Опора России» заявляли, что комиссия за обслуживание малого бизнеса в платежных системах значительно превышает аналоги для крупных клиентов.

Visa и Mastercard на двоих контролируют практически весь соответствующий рынок в России. В 2014 году после того, как Visa и Mastercard прекратили обслуживание нескольких российских банков из-за санкций, власти занялись созданием Национальной системы платежных карт. Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года.