Ежегодно история эволюции дополняется новыми фактами. Несколько лет назад расшифровка генома неандертальцев казалась невыполнимой задачей, а сегодня ученые имеют уже несколько расшифрованных ДНК ископаемых людей. В этом году также произошло несколько важных открытий. Заведующий кафедрой биологической эволюции в МГУ, автор бестселлера «Эволюция человека» Александр Марков рассказал Republic о самых важных исследованиях в этой сфере.

Первые шаги к зарождению жизни происходят до образования планеты

Французские астрофизики экспериментально доказали, что в условиях раннего формирования планетных систем могут синтезироваться органические вещества, необходимые для зарождения жизни. Для этого они имитировали эти условия: взяли частицы космической пыли, поместили в комнату с низким давлением и температурой −198°С, а затем облучили ее ультрафиолетом. После этого частицы космической пыли нагрели до комнатной температуры, и в ней начали формироваться различные углеводы, в том числе и рибоза – очень важный компонент молекул, из которых состоят живые организмы. То, что рибоза может синтезироваться в частицах космической пыли, до образования планеты, – это важная деталь, дополняющая наши представления о зарождении жизни.