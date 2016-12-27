13:18

Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Таким образом суд удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.

Суд о признании переворотом смены власти на Украине начался 15 декабря. Олейник настаивал на том, что экс-президент Украины Виктор Янкукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента, в котором в качестве основания для его отставки было указано «самоустранение от исполнения обязанностей». Эта мотивировка, по мнению экс-депутата Верховной рады, не предусмотрена Конституцией Украины.

В ходе рассмотрения иска были допрошены бывшие высокопоставленные украинские чиновники, руководившие администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели в ходе допроса заявили, что однозначно расценивают события в Киеве в 2014 году как антиконституционный и государственный переворот.

В качестве заинтересованного лица в суде был также допрошен и сам Янукович. На заседании он заявил, что «события 2013–2014-х годов вышли за пределы правового поля, проходили с нарушением законов Украины, повлекли тяжкие последствия».

Массовые акции протеста в Киеве начались в ноябре 2013 года после того, как Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. К февралю 2014 года демонстрации переросли в вооруженные столкновения протестующих с силовиками. 22 февраля Януковича отстранили от должности президента. После победы сторонников смены власти на Украине он покинул страну, все еще называя себя «действующим президентом».