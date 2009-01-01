13:25

Специалисты установили местонахождение еще двух «черных ящиков» разбившегося военного самолета Ту-154. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, первый найденный бортовой самописец уже подняли на поверхность и отправили в НИИ Минобороны для расшифровки. Он находится в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время начнется расшифровка.

Всего в самолете было три «черных ящика»: один в передней части самолета, два – в хвостовой, добавил собеседник агентства. В ближайшее время начнут поднимать оставшиеся «черные ящики».

Первый самописец был найден ранее 27 декабря. По информации ТАСС, на месте крушения были найдены тела еще трех погибших. По официальным данным Минобороны, обнаружены 12 тел и 156 фрагментов тел погибших.

Самолет Минобороны потерпел крушение 25 декабря на пути в Сирию. Он упал через две минуты после взлета. На борту Ту-154 находились 92 человека, среди них Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, 65 артистов ансамбля имени Александрова и съемочные группы трех телеканалов. Все они погибли.

Официальных данных о причинах крушения самолета нет. В ФСБ объявляли, что Ту-154 упал не в результате теракта. «Интерфакс» и ТАСС приводили разные данные источников, по которым приоритетными версиями считаются техническая неисправность и попадание постороннего предмета в двигатель. Еще одной версией стала ошибка пилота. Предположительно, капитан самолета пытался посадить его на воду. В поддержку этой версии выступили и слова очевидца крушения.

По информации «Интерфакса», полеты Ту-154 всех российских силовых ведомств приостановили до выяснения причин катастрофы.