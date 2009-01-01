13:37

Президент РФ Владимир Путин ввел в эксплуатацию газопровод, обеспечивающий подачу топлива в Крым из материковой России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В церемонии запуска в режиме видеоконференции приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также генеральный директор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов.

О том, что «Черноморнефтегаз» завершил присоединение Крыма к системе магистральных газопроводов России, Путин рассказал 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции. Тогда же он добавил, что «большой российский газ» придет на полуостров через два-три дня.

Общая протяженность газопровода в Крым составляет 358,7 километра. Две нитки трубопровода проходят через озеро Тузла и Керченский пролив, также имеется отвод на Симферополь. Строительство вела компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, стоимость проекта оценивалась в 20 млрд рублей.

На пресс-конференции Путин также рассказал, что после начала газовых поставок в Крым там также будут построены две электростанции мощностью 470 мегаватт каждая. После этого общая энергогенерация в Крыму составит около 2 тысяч мегаватт.