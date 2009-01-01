13:36

В казахстанском Актобе суд приговорил 46-летнего предпринимателя Саната Досова к трем годам колонии за посты в фейсбуке. Об этом сообщает Nur.kz.

Досов на своей странице регулярно публиковал критические высказывания о личности Путина и его политическом курсе. В частности, он заявлял, что Путин «разваливает страну» и призывал жителей РФ «остановить фашизм на своей земле».

Дело против Досова рассматривалось по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение розни с использованием телекоммуникационных сетей. Максимальное наказание, которое грозило предпринимателю, составляло 7 лет колонии.

В ходе процесса Досов признал свою вину и просил о снисхождении из-за наличия у него шестерых детей. Адвокаты предпринимателя уже объявили о намерении обжаловать приговор.