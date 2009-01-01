Видя в интернете или по телевизору очередную страшную новость о разбившемся самолете, взрыве или стихийном бедствии с массовыми жертвами, мы думаем о погибших, о трагедии для их родных, о том, кто виноват, и возможных политических последствиях. Но вряд ли мы задумываемся о тех, кто работает непосредственно на месте происшествия и делает все для того, чтобы родственники могли попрощаться с близкими. Большинству кажется, что всем этим занимается безликое «государство», но на самом деле эту работу чаще всего выполняют независимые профессионалы. Об одном из них, британце Роберте Дженсене, рассказывает материал GQ.