Границы между детством, юностью и взрослой жизнью размываются. Дети все раньше учатся обращаться с гаджетами и намного активнее познают мир через интернет. Но, как показывают исследования, одновременно молодые люди стремятся отложить взрослую жизнь на потом. Они учатся дольше предыдущих поколений студентов, позже покидают родительский дом и не спешат заводить семьи. В обычной жизни стирание условных границ перехода из одной возрастной категории в другую не создает больших проблем – в конце концов мы всегда можем сами сделать вывод о том, насколько зрелой личностью является тот или иной человек. Но есть область, для которой это разделение и унификация принципиальны, – это право.

Законы определяют, когда мы можем голосовать, вступать в брак, когда становимся дееспособными и какой возраст считается приемлемым для согласия на секс. Но ученые доказывают, что различные участки нашего мозга развиваются неравномерно, и это заставляет сомневаться в правильности определения четких возрастных границ. Новые исследования подталкивают к тому, чтобы задуматься о том, что понятия «взрослого» и «ребенка», возможно, стоит пересмотреть.