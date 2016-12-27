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«Газпром нефть» рассчитывает нарастить добычу жидких углеводородов в 2017 году на 4,5–5%. Об этом 27 декабря рассказал глава компании Александр Дюков, передает «Прайм».

Дюков отметил, что снижать объемы нефтедобычи «Газпром нефть» будет в основном за счет сокращения темпов ее роста. Кроме того, добытчик может остановить извлечение сырья на ряде скважин.

«Мы планировали, что будем наращивать добычу нефти в 2017 году более агрессивно и энергично, но в связи с договоренностями [с ОПЕК] темпы роста будут ниже, чем мы первоначально планировали», – пояснил он.

26 декабря в «Газпром нефти» сообщили, что по итогам 2016 года объемы добычи могут увеличиться на 7,7% до 85,8 млн тонн нефтяного эквивалента.

30 ноября участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия поддержала решение ОПЕК, выразив готовность уменьшить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

В ноябре текущего года, еще до того, как ОПЕК решила сократить объемы добычи, глава российского Минэнерго Александр Новак говорил, что заморозка добычи нефти в России будет равносильна ее снижению, так как прогноз по добыче предполагает ее рост.