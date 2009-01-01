15:48

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций нижнетагильского «Уралвагонзавода» (УВЗ) «Ростеху». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо УВЗ, «Ростех» также получил принадлежавшие государству акции еще 10 компаний.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя передачу УВЗ «Ростеху», предположил, что корпорация Сергея Чемезова поможет заводу выйти из кризиса.

«“Ростех” поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый “бронетанковый холдинг”», – написал он в твиттере.

О том, что «Уралвагонзавод» станет структурой «Ростеха», глава Минпромторга Денис Мантуров объявил 1 декабря. По данным «Ведомостей», ранее Рогозин обратился к Путину с просьбой сменить владельца УВЗ Олега Сиенко и передать его корпорации «Ростех».

«Уралвагонзавод» выпускает военную технику, строительные машины и вагоны. До передачи «Ростеху» он полностью принадлежал государству.

По итогам 2015 года убыток УВЗ увеличился втрое до 16,4 млрд рублей. За последние два года предприятие неоднократно просило о многомиллиардных госгарантиях, часть из них были выданы.