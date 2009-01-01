15:46

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, разбившийся над Черным морем, перед катастрофой летел на скорости более 500 километров в час с сильно задранным носом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час», – сказал источник.

Пока неясно, что стало причиной крушения самолета. Наиболее приоритетными версиями считаются техническая неисправность, попадание постороннего предмета в двигатель, а также ошибка пилота. Версию теракта в ФСБ практически полностью исключили. Полеты Ту-154, принадлежащих российским силовым ведомствам, были приостановлены.

Все бортовые самописцы Ту-154 были найдены 27 декабря. Один «черный ящик» уже доставлен в Подмосковье для расшифровки, в ближайшее время туда будут доставлены остальные два.

Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря, через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Погибли все находившиеся на борту 92 человека; в их числе филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, основной состав хора ансамбля имени Александрова, а также журналисты трех российских телеканалов.