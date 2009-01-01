16:50

«Аэроэкспресс» с 4 января 2017 года поднимет цены на билеты. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Стоимость проезда по стандартному тарифу увеличится до 500 рублей. Речь идет только о билетах, купленных в кассах или автоматах.

Через мобильное приложение и на сайте «Аэроэкспресса» билеты на поезда в московские аэропорты по-прежнему можно будет приобрести за 420 рублей. Также не будут меняться стоимость билетов в бизнес-классе (1000 рублей), абонементов, а также тарифы «Семейный» (990 рублей), «Групповой» (990 рублей), «Детский» (130 рублей).

В «Аэроэкспрессе» отметили, что повышение цен на стандартные билеты «соответствует уровню инфляции в текущем году». В дальнейшем оператор намерен развивать в первую очередь электронные каналы продаж.

«Аэроэкспресс» был создан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров в аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Услугами «Аэроэкспресса» в 2015 году воспользовались 13 млн человек.