16:58

Семерым фигурантам дела о массовом отравлении концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске предъявили обвинение. Об этом сообщается на сайте СК.

Как уточняется в сообщении, обвинение предъявлены по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На данный момент по делу о массовом отравлении задержали 22 человека, семерых из них суд поместил под стражу, десять человек находятся под домашним арестом, четверо – под подпиской о невыезде.

Заметка дополняется.