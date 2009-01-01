17:16

Заседание диссертационного совета исторического факультета МГУ по научной работе министра культуры Владимира Мединского будет сорвано. Об этом РБК сообщил источник на факультете.

На 27 декабря было назначено первое заседание совета, на котором, как ожидалось, должен был решиться вопрос, кто из членов совета займется проверкой работы министра. Член совета Николай Борисов рассказал, что 10 дней назад получил уведомление о переносе заседания. Причины переноса и новая дата объявлены не были.

Срок решения вопроса по диссертации истекает 25 января. По словам источника РБК, заседание совета будет сорвано «благодаря отсутствию кворума или искусственному затягиванию сроков».

На диссертацию Мединского пожаловался эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Он назвал работу чиновника «ненаучной, а местами и прямо абсурдной». Речь идет о диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков», которую Мединский защитил в 2011 году в РГСУ.

Поскольку диссертационный совет РГСУ распустили, вопрос о проведении проверки передали в УрФУ, однако там двухмесячный срок рассмотрения также сорвался.

Ранее члены Российской академии наук (РАН) выпустили заявление, в котором поддержали требование лишить министра ученой степени. Поводом для этого, по мнению академиков, может стать то, что Мединский оценивает истинность и достоверность исторической работы по тому, как она соответствует интересам России.

Сам Мединский называл критику своей работы «доносом в лучших традициях лысенковщины», а оценку событий с точки зрения соответствия «национальным интересам» – правильной.