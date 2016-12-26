Эксперты Минобороны рассматривают как приоритетную версию причины катастрофы Ту-154 над Черным морем ошибку пилотирования, рассказал во вторник вечером источник «Интерфакса». До этого в деле появились другие новые подробности. Сотрудник пограничной службы рассказал следствию, что после взлета из аэропорта Адлера самолет начал снижаться – как будто собирался совершить вынужденную посадку на воду.

Republic восстановил картину падения самолета и рассмотрел основные версии.

Как он летел

Пограничник, служащий в береговой охране, видел катастрофу с катера в акватории Сочи. Как он рассказал следствию, самолет летел «на небольшой скорости с задранным вверх носом», ударился о поверхность воды (при этом хвост самолета оторвался) и затонул.

Частично описание свидетеля подтвердил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, самолет по непонятным пока причинам летел с большим углом тангажа (задранным носом), что угрожает потерей скорости и сваливанием (потерей подъемной силы), которое, вероятно, и произошло, когда самолет попытался совершить маневр. «В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час», – сообщил источник.

Предварительные данные о повреждениях обломков, обнаруженных в районе аварии, указывают на то, что экипаж пытался совершить экстренную посадку. Об этом заявили и в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС. «Факты говорят о том, что экипаж, судя по всему, осознавал, что самолет ведет себя нештатным образом, и готовил пассажиров к возможным последствиям», – сообщили там. По неофициальным данным, на некоторых из пассажиров были спасательные жилеты. Из района, где проводятся поисковые работы, сообщалось, что в море видели тело одного из погибших в таком жилете. Хотя Минобороны это опровергает.

Еще один свидетель, наблюдавший за взлетом Ту-154, водитель местной гостиницы Сергей Кочергин, пришел к выводу, что командир решил вернуться в Адлер. «Думаю, что пилот быстро понял, что самолет не в порядке, пошел на разворот, хотел вернуться сразу, но не успел», – заявил «Новой газете» Кочергин.

Во вторник вечером стало известно, что в деле появились новые свидетели – в частности, человек, снявший на видео взлет, маневры и падение самолета в море. Их уже допросил Следственный комитет.

Как он разбился

Очевидцы заявили, что в момент крушения не было ни взрыва, ни вспышки – ничего, что могло бы указывать на теракт. «Я сначала и не понял, что это самолет. Просто боковым зрением заметил в темноте, что что-то начало снижаться, – рассказал местный житель по имени Владимир. – Никаких звуков в тот момент не было, никакой вспышки, он как летел, так и упал».

«В этот момент уже не было шума мотора. То есть моторы уже не работали, – сообщила свидетельница катастрофы Ирина Авдеенко. – Жужжали, жужжали и раз – и заглохли». «Ни одного постороннего звука не раздалось. Удивительно, что даже таксисты, которые работают круглосуточно и дежурят у вокзала, что в десяти метрах от моря, тоже ничего не слышали», – говорит еще один местный житель.

В интернет попали записи с камер наблюдения, сделанные в ночь аварии. На них можно видеть вспышку в небе, хотя в штабе ЧС заявили, что она произошла через полчаса после того, как самолет пропал с радаров. Эксперты считают, что на запись могли попасть проблесковые навигационные огни с другого самолета.

Теракта среди приоритетных официальных версий нет. Один из немногих доводов в ее пользу – неожиданная потеря связи с землей. Хотя это источник, близкий к расследованию, объяснил «Новой газете» тем, что в экстренной ситуации экипажу, занятому спасением самолета, было «не до диспетчера».

Противники версии теракта ссылаются на то, что военный борт, вылетевший с аэродрома Чкаловский, прошел достаточную проверку, а при дозаправке в Сочи – охранялся сотрудниками ФСБ. Хотя пилот одной из российских авиакомпаний (его имя не указано), ссылаясь на опыт работы в военной авиации, заявил журналистам, что «кто-нибудь легко мог попросить передать небольшую “посылочку” приятелю, родственнику, знакомому в Хмеймим».

Как объясняют катастрофу

Главная версия следствия после предварительного анализа записей с «черных ящиков» – ошибка пилотирования, сообщил вечером во вторник «Интерфакс». Среди других версий – некачественное топливо, техническая неисправность и попадание в двигатель птицы. По одной из версий, самолет мог быть перегружен: пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой». В ФСБ отдельно заявили, что ни пиротехнических, ни военных грузов на борту не было.

После катастрофы следователи начали проверку керосина, которым дозаправляли самолет в Адлере. Позднее появилась информация, что проверка подтвердила его пригодность. Между тем инженер Николай Короленко, проработавший в аэропорту Сочи около 40 лет, рассказал, что топливопровод и склад ГСМ были введены в эксплуатацию еще в начале 1970-х годов.

«Топливопровод устроен очень грамотно, через каждые 150 метров оборудованы шахты, где керосин проходит очистку в случае, если в него попадают посторонние вещества, – говорит он. – Но так как трубопровод уже старый, то в этой цепи возможны скачки давления. Они приводят к прорывам в старой трубе, и под давлением в нее вместе с керосином засасывается грязь». Бывший начальник смены на складе ГСМ Игорь Горбунцов рассказал, что из-за грязи в топливопроводе в начале 2000-х был скандал.

Разбившийся лайнер был выпушен в 1983 году, последний капремонт прошел в 2014 году. При этом налет лайнера, с самого момента постройки эксплуатировавшегося Минобороны, был гораздо меньше, чем у Ту-154, стоявших на пассажирских линиях – 6689 за все время службы, то есть около 200 часов в год. По данным Минобороны РФ, самолет был технически исправен. Хотя водитель местной гостиницы, наблюдавший за вылетом лайнера, и утверждал, что звук взлета был нетипичен, «не такой, как надо, турбины выли вовсю». Неофициально высказывались предположения, что к аварии могли привести рассинхронизация при уборке закрылков или отказ гидросистемы.

Окончательно версия теракта пока не исключена. По словам источников, близких к следствию, от нее могут отказаться только после завершения исследования «черных ящиков» и анализа тел погибших и обломков самолета.