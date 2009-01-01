19:12

Следственный комитет провел допросы очевидцев катастрофы Ту-154 в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», – заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также следствие изъяло образцы топлива, использовавшегося для дозаправки самолета, и назначило проведение ряда медицинских и генетических экспертиз.

Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря, через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Погибли все находившиеся на борту 92 человека; в их числе филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, основной состав хора ансамбля имени Александрова, а также журналисты трех российских телеканалов.

Наиболее приоритетными версиями крушения считаются техническая неисправность, попадание постороннего предмета в двигатель, а также ошибка пилота. Версию теракта в ФСБ практически полностью исключили. Полеты Ту-154, принадлежащих российским силовым ведомствам, были приостановлены.

«Черные ящики» самолета были подняты на поверхность 27 декабря, в ближайшее время начнется их расшифровка.