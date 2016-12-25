Что происходит с закупками онкологических лекарств в Москве? Разбираться в этом вопросе теперь, вероятно, будет ФСБ: в декабре бывший главврач 62 больницы Анатолий Махсон написал в это ведомство заявление по поводу завышения департаментом здравоохранения Москвы цен на онкологические препараты, которое могло привести к дефициту лекарств. Махсон просит привлечь виновных к уголовной ответственности. Департамент, со своей стороны, задним числом уволил Махсона с должности главврача.

Republic разбирался – правда ли, что онкологические лекарства продавались дороже, чем могли бы, кто в этом виноват, и действительно ли лекарств стало не хватать?