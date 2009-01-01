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Проведен предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря, сообщает «Интерфакс»

«Версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», – заявил собеседник агентства.

Подробности, связанные с записью «черного ящика», пока не приводятся.

Самолет Минобороны потерпел крушение 25 декабря на пути в Сирию. Он упал через две минуты после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, среди них Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, 65 артистов ансамбля имени Александрова и съемочные группы трех телеканалов. Все они погибли.

Первый бортовой самописец был найден утром 27 декабря. Позже было установлено местоположение еще двух «черных ящиков».

Ранее сообщалось, что причиной крушения Ту-154 могло стать попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо или техническая неисправность самолета. Еще одной версией была ошибка пилота. Предположительно, капитан самолета пытался посадить судно на воду. В поддержку этой версии выступили и слова очевидца крушения.