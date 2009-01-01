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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки «Исламского государства» коалицией во главе с США. Об этом сообщает Reuters.

«Они поддерживают террористические группировки, в том числе ДАИШ. Это ясно. У нас есть доказательства: фотографии и видео», – сказал он на конференции в Анкаре.

Эрдоган также отметил, что коалиция оказывает помощь курдским «Отрядам народной самообороны». Анкара обвиняет эти группировки во связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Ранее президент Сирии Башар Асад обвинил США в поддержке террористов. Он утверждал, что боевики захватили Пальмиру «либо при прямой поддержке американцев, либо, в лучшем случае, с ведома американцев».