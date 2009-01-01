21:06

Актриса Керри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в саге «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Reuters.

Ее дочь Билли Кэтрин Лурд подтвердила смерть матери.

24 декабря актриса перенесла сердечный приступ во время перелета из Лондона. Она была доставлена в критическом состоянии в больницу Лос-Анджелеса. Сообщалось, что ее состояние стабильно.

Керри Фишер приобрела известность благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны». Она также была сценаристом и прозаиком.