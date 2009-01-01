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Проверка самолетов Sukhoi Superjet 100 не выявила критических для эксплуатации дефектов. Об этом сообщает «Интерфаксу» представитель компании «Гражданские самолеты Сухого».

«Осмотр прошли все воздушные суда, находящиеся в эксплуатации. Согласно результатам осмотра, дефект не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней», – отметил он.

В компании подчеркнули, что прошедшие проверку самолеты возобновили полеты. Замена узлов на авиалайнерах с выявленным дефектом будет проведена до конца января 2017 года.

24 декабря Росавиация потребовала проверить Sukhoi Superjet 100, после того как «ИрАэро» обнаружила дефект в стабилизаторе. В авиакомпании утверждали, что этот дефект не способствует «возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». После проверки Росавиация временно запретила полеты нескольких Sukhoi Superjet 100.

После сообщения о найденном дефекте стабилизатора мексиканская авиакомпания Interjet также приостановила полеты российских авиалайнеров.

SSJ-100 – среднемагистральный самолет, созданный компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). в России используется 46 Sukhoi Superjet, больше всего таких авиалайнеров у «Аэрофлота».