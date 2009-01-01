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Госдепартамент США отверг заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что коалиция во главе в Вашингтоном поддерживает «Исламское государство». Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве обвинения назвали «нелепыми» и отметили, что никаких оснований для подобных выводов нет.

«Если вы посмотрите на то, что мы делаем на севере Сирии и в Ираке, то станет очевидно, что мы на 100% привержены разгрому и уничтожению ИГ», – сказал представитель Госдепа Марк Тонер.

Ранее Эрдоган заявил о наличии доказательств поддержки ИГИЛ коалицией во главе с США. Он также обвинил коалицию в оказании помощи курдским «Отрядам народной самообороны». Турецкий лидер утверждал, что у Анкары имеются доказательства в виде фотографий и видео.