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Вместо Олега Сиенко пост генерального директора «Уралвагонзавода» (УВЗ) может занять заместитель главы Минпромторга Александр Потапов. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Ранее не уточнялось, будет ли отправлен в отставку глава корпорации Олег Сиенко. Однако источники издания в том-менеджменте УВЗ утверждают, что «вопрос практически решен» и кадровые перестановки будут проведены в начале 2017 года. Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост называется Александр Потапов.

В начале октября «Ведомости» узнали, что вице-премьер Дмитрий Рогозин попросил президента России Владимира Путина сменить руководство «Уралвагонзавода» и передать компанию «Ростеху». По данным издания, задолженность предприятия на конец первого полугодия 2016 года составила 276 млрд рублей.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Уралвагонзавода» корпорации Сергея Чемезова.

Нижнетагильский УВЗ занимается производством военной техники, строительных машин и вагонов. До передачи «Ростеху» он полностью принадлежал государству.