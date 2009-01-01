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Парламент Кубы принял закон, ограничивающий использование имени и изображения Фиделя Кастро в наименовании общественных мест. Об этом пишет Reuters.

Закон исполняет волю кубинского лидера, который не хотел развития культа личности после своей смерти.

Документ запрещает называть учреждения, площади, парки, улицы и других общественные места в честь Фиделя Кастро. Помимо этого под запрет попадают наименования наград, почетных титулов или заслуг.

При этом закон разрешает использовать имя лидера Кубинской революции в названиях организаций, которые будут образованы с целью «изучения и распространения его мышления и дела». Запрет не распространяется также на литературу, музыку, живопись и кино.

Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Он руководил Кубой с 1959 по 2008 год. После него место главы государства занял его брат Рауль Кастро.