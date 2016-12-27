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Российские чиновники впервые признали, что в стране существует целая система приема допинга. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович назвала «институциональным сговором» масштабное применение запрещенных препаратов российскими спортсменами перед Олимпиадой в Сочи. При этом Анцелиович подчеркнула, что руководство страны в этом не участвовало.

NYT также приводит слова главы Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталия Смирнова.

«С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета – мы сделали много ошибок», – сказал изданию Виталий Смирнов.

Арбитр Спортивного арбитражного суда Виктор Березов также заявил газете, что система допинга «сломана».

«Хорошо, что в распоряжении ВАДА оказался Родченков. Возможно, в Китае, Лондоне и где угодно могут случиться ровно те же вещи», – добавил он.

Cмена риторики может быть обусловлена стремлением российских чиновников договориться со спортивными регуляторами, пишет NYT.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало вторую часть доклада о допинге в России. В докладе утверждалось, что более 1000 российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами.

На новые обвинения в российском Минспорте ответили, что никакой государственной программы поддержки допинга не существует.