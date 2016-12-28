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Подключение к системе «Платон» небольших грузовиков нецелесообразно, пришли к выводу эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Об этом сказано в исследовании, которое ВШЭ сделала по заказу Минтранса, пишут «Ведомости».

По словам главы института Михаила Блинкина, распространение системы на грузовики от 3,5 тонны до 12 тонн даст незначительный рост сборов за проезд по трассам, «особенно в сравнении с негативным общественно-политическим резонансом».

Если считать по тарифу для большегрузов, то за год, по подсчетам ВШЭ, сборы с более легких грузовиков составили бы 5 млрд рублей.

Эта сумма, по словам Блинкина, не покроет расходы на администрирование. Для сравнения, с машин весом 12 тонн «Платон» за первый год работы собрал 16,7 млрд рублей.

«Коммерсанту» в Минтрансе сказали, что исследование ВШЭ было принято, но не сообщили, какие решения будут приняты на его основе.

О планах Минтранса выяснить целесообразность расширения «Платона» на легкие грузовики стало известно в ноябре. С большегрузов от 12 тонн плата за проезд по федеральным трассам взимается с 15 ноября 2015 года.

Введение системы вызвало протесты дальнобойщиков по всей России, после чего вместо изначально запланированного тарифа 3,73 рубля за километр был установлен тариф 1,53 рубля. В 2017 году Минтранс предлагает повысить тарифы в феврале до 2,61 рубля за километр, в июне – до 3,06 рубля за километр.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, решение об этом, вероятно, примут в январе следующего года.