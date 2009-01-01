08:16

К катастрофе военного Ту-154 в Черном море могла привести несработавшая система уборки закрылков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию причин крушения.

О проблеме с закрылками, по данным газеты, свидетельствует предварительный анализ данных с «черного ящика» самолета, который регистрировал работу всех систем Ту-154.

Как пояснили газете авиационные эксперты, возникающий из-за неубранных закрылков пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета.

По мнению собеседников «Коммерсанта», экипаж Ту-154 не смог решить эту проблему и своими действиями, возможно, усугубил аварийную, но еще не критичную ситуацию.

Возможно, пилоты слишком активно тянули штурвалы, пытаясь компенсировать уход самолета в пике, одновременно увеличивая режим работы двигателей.

Из-за этого, считают специалисты, самолет мог потерять скорость и упасть в море, пишет «Коммерсантъ».

О расшифровке первых данных бортового самописца Ту-154 стало известно вечером 28 декабря. По данным источника «Интерфакса», «версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной».

Самолет Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря, на борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были благотворитель Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты трех российских телеканалов.

Среди приоритетных версий катастрофы ранее назывались техническая неисправность, попадание постороннего предмета в двигатель и ошибка пилота. Версию теракта ФСБ практически полностью исключила.