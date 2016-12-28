10:42

Министерство транспорта РФ возобновило переговоры с московскими аэропортами о сдаче им в концессию аэродромов. Об этом в номере от 28 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных участников встречи у главы Минтранса Максима Соколова.

По данным издания, концессионная плата за аэродромы для Внуково, Домодедово и Шереметьево составит один рубль в год. Взамен аэропорты должны будут самостоятельно содержать аэродромы и строить автомобильные и железные дороги, чтобы улучшать транспортную доступность авиаузлов.

Сейчас все три столичных аэропорта арендуют аэродромы. По данным Государственного НИИ гражданской авиации, в 2015 году Внуково заплатило за аренду 106 млн рублей, Домодедово – 348 млн рублей, а Шереметьево – 170 млн рублей. По концессии в России работает только петербургский аэропорт Пулково.

В Минтрансе заявили, что окончательного решения по концессиям не принято. «Ведомости» указывают, что Внуково в предложении министерства почти все устраивает, и соответствующее соглашение аэропорт планирует заключить в феврале 2017 года. Домодедово и Шереметьево должны представить свои расчеты к 30 января.

О том, что столичные аэропорты близки к переходу на концессионные соглашения по аэродромам, 20 декабря писала и газета «Коммерсантъ». Однако основной вопрос, который волнует аэропорты – как договориться с государством и ФАС о схеме роста тарифов и сборов, чтобы привлечь инвесторов для кредитов на концессии. По данным издания, на март текущего года строительство и реконструкция объектов концессии в московском авиаузле оценивались в общей сложности в 102 млрд рублей.

Переговоры о концессии для аэродромов Внуково, Домодедово и Шереметьево велись еще в 2013 году, но тогда на развитие аэродромной и железнодорожной инфраструктуры предполагалось выделить более 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Однако последние два года вопрос не обсуждался; как говорят источники «Ведомостей», «стало понятно, что на ФНБ рассчитывать не приходится».