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Проблема перемещения военных самолетов с выключенными транспондерами (приемопередатчиками для идентификации объекта), о которой говорит НАТО, не решается из-за одного из членов альянса.

Такое заявление в интервью «Интерфаксу» сделал представитель МИД РФ Андрей Келин.

По словам Келина, Международная организация гражданской авиации (ИКАО), которая определила точки на маршруте между Калининградом и Санкт-Петербургом, по которым военная авиация должна летать с включенными транспондерами.

«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это – одна из стран – членов НАТО», – сказал представитель МИД РФ, добавив, что проблема полетов без опознавательных сигналов «надуманная».

Страны НАТО регулярно заявляют о пролетах российских военных самолетов над Балтийским морем с выключенными транспондерами, а также об опасных сближениях истребителей с самолетами государств-членов альянса, в том числе с пассажирскими.

Также Россию неоднократно обвиняли в нарушении воздушного пространства государств блока, в октябре об этом заявила Финляндия.

В мае ВВС Великобритании сообщали о нескольких случаях перехвата самолетов, в том числе военно-транспортных. В том же месяце Военно-морские силы США опубликовали видеозаписи, на которых видно, как российская авиация приближается к эсминцу «Дональд Кук» в Балтийском море.