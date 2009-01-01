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Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии, сообщает Anadolu. Его представят сторонам конфликта, передает агентство.

Москва и Анкара предлагают прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря, это не распространяется на террористические организации.

Если подготовленное соглашение будет реализовано, сирийские власти и оппозиция начнут переговоры о политическом урегулировании конфликта в Астане, добавляет Anadolu. Анкара и Москва станут гарантами урегулирования.

В начале декабря Financial Times писала о переговорах сирийской оппозиции с Россией без участия США и при посредничестве Турции.Тогда речь шла о прекращении боев в Алеппо.

Россия и США договаривались о недельном перемирии в Сирии в сентябре. Во время действия режима прекращения огня в Минобороны РФ заявляли, что его соблюдает только сирийская правительственная армия, а «умеренная» оппозиция обстреливает мирных жителей. Позднее США объявили о прекращении переговоров с Россией о ситуации в Сирии.