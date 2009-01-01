11:43

«Роснефть» подала к «Транснефти» иск в московский арбитражный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Собеседник агентства отметил, что заявление «Роснефти» поступило 27 декабря, но пока не принято к производству. В связи с чем был подан иск, пока неизвестно.

В свою очередь, представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что в компании пока не располагают информацией о сути претензий «Роснефти». В «Роснефти» пока не прокомментировали ситуацию.

В сентябре 2016 года СМИ сообщили о конфликте руководителей «Транснефти» и «Роснефти» Николая Токарева и Игоря Сечина. Сведения об «обострившихся противоречиях» между Токаревым и приближенными Сечина содержались в опубликованном изданием Meduza расследовании редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Романа Шлейнова о бизнесе дочери Токарева.

В «Роснефти» после публикации заявили, что с «Транснефтью» у компании нормальные рабочие отношения. В «Роснефти» также отметили, что «нападки на компании с госучастием – это целенаправленная кампания, имеющая политический подтекст».