11:53

МВД согласилось с требованием Конституционного суда ограничить срок задержания пьяных 48 часами, но лишь с одним условием. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Срок административного задержания исчисляется с момента вытрезвления, говорится в документе. В нем также отмечается, что составлять протокол об административном правонарушении на задержанного можно только после того, как он протрезвеет.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что ограничение свободы лиц в состоянии алкогольного опьянения более чем на 48 часов противоречит российской Конституции.

В ноябре Конституционный суд признал норму КоАП, которая позволяет задерживать пьяных более чем на 48 часов, несоответствующей основному закону страны.

Заметка дополняется.