«Шпион на миллиард долларов» – уже третья книга американского журналиста и пулитцеровского лауреата Дэвида Хоффмана, изданная в России (вышла в издательстве Corpus в 2016 году, перевод Антона Ширикова) и вторая – о холодной войне. Но если предыдущее документальное полотно автора, «Мертвая рука», посвящено балансированию сверхдержав на самом краю ядерной пропасти, то «Шпион» – пример более частной истории. Книга повествует об Адольфе Толкачеве, сотруднике НИИ радиостроения, где создавались советские военные радары для истребителей. По собственной инициативе став агентом американских спецслужб, советский конструктор за несколько лет сумел передать ЦРУ тысячи страниц важнейшей секретной документации, а причиной его последующего разоблачения явилась не ошибка, а предательство.

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В оперативной записке ЦРУ рекомендовало Толкачеву при появлении малейшей угрозы или новых проверок прекратить работу и затаиться. «Несмотря на ценность вашей информации и сугубо важное значение, которое придают ей высокопоставленные лица в нашем правительстве, ваше благополучие для нас стоит на первом месте». В случае опасности, писали из ЦРУ, «без колебаний уничтожайте все материалы и прекращайте любую деятельность в наших интересах на любое, сколь угодно долгое время».

При этом ЦРУ и его армейские «клиенты» по-прежнему хотели по возможности получать от Толкачева новые материалы. Оперативник передал Толкачеву еще два фотоаппарата Tropel, спрятанных в футлярах для ключей, а также 120 тысяч рублей как частичное возмещение сожженных на даче денег. В резидентуре также положили в посылку немного женьшеня и дали Толкачеву медицинские советы: призвали его научиться расслабляться и уменьшить потребление соли. «Мы считаем вас не просто коллегой, но и другом. И мы дружески просим вас позаботиться о своем здоровье».