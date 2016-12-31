В 2016 году Пол Ромер начал крестовый поход против макроэкономики, которая, по его мнению, находится в «интеллектуальном упадке» последние 30 лет, а Сергей Гуриев представил результаты большого исследования ЕБРР, согласно которому рыночные реформы 90-х стоили жителям посткоммунистических стран целого сантиметра роста (подробнее об этом можно почитать в интервью, которое Гуриев дал Republic накануне своего первого за три года приезда в Россию). Но что будет занимать умы экономистов в ближайшие годы? Republic попросил профессора РЭШ и Университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубена Ениколопова выбрать одно перспективное направление исследований и подробно рассказать о нем.

В продолжение последних двух-трех лет выходит очень много важных работ о том, как происходящие технологические изменения влияют на рынок труда. Все, что связано с IT, робототехникой, в долгосрочной перспективе будет влиять на то, кто будет терять работу, в каких секторах и как это будет отражаться на неравенстве. Вопрос неравенства в последние годы проявился очень ярко. После мирового финансового кризиса это одна из горячих тем, которые все обсуждают. И на стыке двух этих тем сейчас много работ, авторы которых пытаются понять, как одно влияет на другое.