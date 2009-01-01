Второй бортовой самописец разбившегося самолета Ту-154 обнаружен и поднят со дна моря. Об этом заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».
Заметка дополняется.
Второй бортовой самописец разбившегося самолета Ту-154 обнаружен и поднят со дна моря. Об этом заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».
Заметка дополняется.
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