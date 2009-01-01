13:04

Генпрокуратура РФ внесла представление председателю правления госкорпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу из-за нарушений госкомпанией законодательства о госзакупках. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как выяснила прокуратура, «Роснано» нарушала сроки оплаты по договорам с предпринимателями, а также не размещала вовремя сведения о закупках в единой системе.

В представлении в адрес главы корпорации прокуратура требует привлечь виновных к ответственности и устранить нарушения.

«Роснано» была создана в 2007 году для развития нанотехнологий, по данным самой корпорации, объем инвестиций в «Роснано» превысил 100 млрд рублей.

Весной 2016 года Счетная палата РФ проанализировала деятельность компании с 2010 по 2015 год. Аудиторы в частности выяснили, что «Роснано» в 2014–2015 года выплатила своей управляющей компании премии на общую сумму 25,5 млн рублей за убыточные проекты.

Счетная палата предложила правительству РФ запретить компании выплачивать премии по таким проектам, Чубайс отказался это делать.